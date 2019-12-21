ТАШКЕНТ, 21 дек — ПРАЙМ. АО "Узбекские железные дороги" планируют к весне 2020 года запустить транзитные поезда в Азербайджан и Грузию, сообщает в субботу информационная служба компании.

По данным инфослужбы, в Ташкенте состоялась встреча руководителей железных дорог Азербайджана, Грузии, Киргизии, Туркмении и Узбекистана по развитию международного мультимодального маршрута между этими пятью странами.

"Запуск пилотного транзитного контейнерного поезда по мультимодальному маршруту запланирован в течение первого квартала 2020 года", — говорится в сообщении на сайте компании по итогам встречи.

В ходе заседания его участники установили единые транзитные тарифные ставки и условия перевозки грузов по маршруту, обсуждена логистическая инфраструктура. "Также стороны договорились о создании координационного комитета в составе руководителей железных дорог стран-участниц, под председательством министерства транспорта Республики Узбекистан", — добавили в компании.

В декабре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил программу диверсификации внешнеторговых маршрутов перевозки грузов на 2018-2022 годы. В частности, планировалось еще в первом квартале 2018 года приступить к пилотным транзитным перевозкам по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена в октябре 2017 года на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. По оценке его участников, на начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.