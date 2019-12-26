МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Маршрут поезда номер 17/28 маршрута Москва — Ницца изменен 26 и 29 декабря из-за ремонта железных дорог в Италии и забастовок работников транспортной отрасли во Франции, сообщается на сайте РЖД.

"В связи с проведением ремонтных работ на инфраструктуре итальянских железных дорог и забастовкой сотрудников транспортной отрасли Франции будет изменен маршрут поезда № 17/18 Москва – Ницца отправлением 26 декабря. Поезд отправится из Москвы в соответствии с расписанием и проследует только до станции "Генуя". Пассажиры, которые оформили билеты до станций "Сан-Ремо", "Ментон", "Монако", "Монте-Карло" и "Ницца", будут доставлены до станций назначения автотранспортом", — говорится на сайте.

Также уточняется, что в обратный рейс из Генуи поезд отправится 29 декабря и проследует до Москвы по расписанию, а пассажиры, успевшие оформить билеты от станций на участке от Ниццы до Генуи, будут доставлены автотранспортом до этого итальянского города, после чего смогут продолжить поездку на поезде.

Ранее в декабре РЖД также неоднократно сообщали об изменениях маршрута поездов между Москвой и Парижем по территории Франции из-за забастовок местных работников транспортной отрасли. С 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

В результате забастовки более двух недель по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта — метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах. Премьер-министр Эдуар Филипп 11 декабря представил положения реформы, сообщив, что в феврале соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента. Следующая крупная акция протеста против пенсионной реформы запланирована во Франции на 9 января.