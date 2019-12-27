МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Рейс Bek Air после взлета из Алма-Аты потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание, при крушении погибли семь человек, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По данным министерства, 27 декабря в 7.22 (4.22 мск) рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

"Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипаж воздушного судна. На данный момент число погибших составляет 7 человек", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по поручению премьер-министра страны Аскара Мамина создана правительственная комиссия, во главе с заместителем премьер-министра. В составе комиссии министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов.

"Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа.