МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Жертвами крушения самолета Bek Air в Алма-Ате стали девять человек, еще девять пострадали, среди них шесть детей, сообщает МВД Казахстана.

По данным министерства, 27 декабря в 7.22 (4.22 мск) рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

"По предварительной информации, погибло 9 человек, пострадавших 9, в том числе 6 детей", — говорится в сообщении.