МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Тверская, Моховая и ряд других улиц в центре Москвы с субботы перекрыты до 6 января на время проведения праздничных новогодних мероприятий, сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.

Изменения схемы движения связаны с проведением мероприятий фестиваля "Путешествие в Рождество". Для москвичей и гостей города будут проводить концерты, спектакли и мастер-классы.

Так, с 02.00 28 декабря до 22.00 6 января 2020 года пешеходными будут участки: Тверской улицы от Тверского бульвара до улицы Моховой; улицы Моховой от Воздвиженки до Тверской улицы; улицы Охотный Ряд от улицы Моховой до Театрального проезда; Театрального проезда от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки.

Также в этот период перекрыты Большая Никитская улица от Романова переулка до Моховой улицы и Большая Дмитровская улица от улицы Охотный ряд до Дмитровского переулка. Автомобилисты не смогут проехать по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам.

Кроме того, в период с 00.01 31 декабря до 23.59 5 января полностью перекрыты: Театральный проезд от улицы Петровка до улицы Рождественка, улица Петровка от Дмитровского переулка до Театрального проезда. Также для автомобилистов будет закрыт Крапивенский и Рахмановский переулок, участок Неглинной улицы от Петровского бульвара до Рахмановского переулка, улица Петровские линии.

Также с 02.00 28 декабря до 22.00 6 января 2020 года будут закрыты плоскостные парковки № 9002 по адресу: улица Охотный Ряд, владение 2 и № 9006 по адресу: Театральная площадь, владение 1. В это же время будет ликвидировано парковочное пространство в Большом Гнездиковском, Газетном, Никитском и Козицком переулках, а также на Бульварном кольце на участке от улицы Пречистенка до Трубной площади в обоих направлениях.

Комитет по туризму Москвы информирует, что по возникающим вопросам путешественники смогу обратиться по номерам горячей линии для туристов, где могут узнать, как работает общественный транспорт, что посмотреть в новогодние праздники, как добраться до того или иного объекта. Для того, чтобы связаться с операторами туристского контакт-центра, находясь в Москве или области, нужно позвонить на короткий номер 122. Для вызовов из других городов и зарубежных стран нужно набрать +7(495)122-01-11. Контакт-центр ответит круглосуточно на русском и английском языках, на китайском в будни: с 08:00 до 24:00, и в выходные — с 10:00 до 22:00.

В одном из павильонов фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади открылся информационный центр для туристов. Здесь путешественники смогут узнать о мероприятиях и достопримечательностях города. Информационный центр рядом с Музеем археологии Москвы будет работать ежедневно до 12 января.