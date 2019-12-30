ВЛАДИВОСТОК, 30 дек /ПРАЙМ/. Внутрикраевые авиарейсы и 10 междугородних автобусов отменили в Приморье, куда циклон принес метель и сильный ветер.

В понедельник утром в Приморье начался снег, во Владивостоке — метель и сильный ветер. К середине дня похолодало до минус 10 градусов.

Согласно расписанию на сайте международного аэропорта Владивостока, отменено прибытие рейсов из Кавалерово, Дальнереченска, Дальнегорска, Тернея. Задерживается вылет самолетов в Пхеньян, Якутск, отменен рейс в Дальнегорск.

По данным сайта Приморского автовокзала, 30 декабря отменены 10 автобусных рейсов в Артем, Большой Камень, Находку и другие населенные пункты.

Как сообщает Примгидромет, во второй половине дня циклон переместится на север Японского моря и начнет углубляться, ветер усилится.

"В ближайшие сутки циклон, углубляясь, уйдет в Охотское море, атмосферное давление над краем будет расти. Снег в отдельных районах Приморья еще задержится. Ветрено, порывы ветра 15-22 метров в секунду, на побережье до 25-30 метров в секунду. Похолодание продолжится", — сообщают синоптики.

В канун Нового года во Владивостоке похолодание продолжится. Ночью не исключен слабый снег и штормовой ветер.