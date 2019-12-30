АЛМА-АТА, 30 дек /ПРАЙМ/. Бортовые самописцы с разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК), они находятся в хорошем состоянии, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране был объявлен общенациональный траур.

"Бортовые самописцы вчера были переданы в Межгосударственный авиационный комитет, нарочно наши специалисты их повезли. Три бортовых самописца находятся в хорошем состоянии, поэтому надеемся, что проблем с их расшифровкой не будет", — сказал он журналистам в понедельник в Нур-Султане.

По его информации, расшифровка "черных ящиков" будет проходить и в праздничные дни.

"Межгосударственный авиационный комитет пообещал, что в праздничные дни они будут работать, дадут свои расшифровки, и мы до 10 января, как говорили, дадим предварительные результаты расследования", — добавил Скляр.