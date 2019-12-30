МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) проводит аукцион на строительство и поставку двух пассажирских судов смешанного плавания "река-море", свидетельствуют материалы, размещенные на сайте госзакупок.

Стоимость одного судна составляет 2,635 миллиарда рублей, таким образом начальная (максимальная) стоимость всего контракта составляет 5,27 миллиарда рублей. Первое судно должно быть передано заказчику не позднее 31 декабря 2023 года, второе судно – не позднее 31 декабря 2024 года.

Также ГТЛК ищет подрядчика для строительства четырех сухогрузных судов смешанного плавания "река-море" проекта RSD59. Стоимость одного судна составляет один миллиард рублей, а начальная (максимальная) стоимость контракта составляет не более 4 миллиардов рублей. Срок передачи данных судов — не позднее 31 декабря 2022 года.

"Судно будет эксплуатироваться под флагом РФ", — говорится в документах для обеих закупок. Заявки по тендеру на пассажирские суда принимаются до 6 февраля, а на сухогрузы — до 19 февраля 2020 года.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. ГТЛК совместно с Центральным научно-исследовательским институтом морского флота разработала программу лизинга водного транспорта до 2031 года на 75,5 миллиарда рублей, из них 27,9 миллиарда — бюджетные средства, сообщала компания в сентябре.