МОСКВА, 30 дек — РИА Недвижимость. Москва стабильно входит в тройку мегаполисов мира по темпу строительства автомобильных дорог, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Когда мы проанализировали ситуацию в 2011 году, то выявили, что Москва находится на последнем месте в мире по обеспеченности дорожной сети среди мегаполисов. На сегодняшний день построено порядка 932 километров дорог, что принесло прирост дорожной сети на 16%. Это позволило нам войти в тройку городов-мегаполисов по темпу прироста дорожной сети, обогнав по этому показателю Пекин и Нью-Йорк", — сообщил Хуснуллин на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что первоочередная цель — это строительство дорог для общественного транспорта.

"По всем дорогам ходит общественный транспорт. Только за это время, мы добавили 150 километров выделенных полос",- добавил заммэра.