БАРНАУЛ, 2 янв /ПРАЙМ/. S7 Airlines запустил субсидируемый авиарейс Барнаул — Новосибирск со 2 января 2020 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным ведомства, он будет летать пять раз в неделю. Направление востребовано, так как новосибирским аэропортом Толмачево пользуется большое количество жителей Алтайского края, чтобы улететь по востребованным международным и внутренним направлениям.

"В этом году приступает к обслуживанию пассажиров компания S7 по рейсу Барнаул — Новосибирск. Самолет Embraer рассчитан на перевозку 78 пассажиров, частотность — пять раз в неделю. Плюс в том, что давно и плотно аэропорт Барнаул работает с авиакомпанией, она довольно большое значение имеет для перевозок — занимает практически 115 тысяч пассажиропотока (из более 500 тысяч)", — говорится в сообщении.

Расстояние от Барнаула до Новосибирска по федеральному Чуйскому тракту — более 230 км, время в пути — от трех с половиной часов, трасса из-за востребованности направления часто перегружена. Также добраться до Новосибирска жители могут железнодорожным транспортом, это занимает от четырех и более часов.