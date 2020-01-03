СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает строительство новой прямой железнодорожной ветки от Керчи к Симферополю не первоочередным проектом в настоящее время.

На сегодня железная дорога от Керчи к Симферополю проходит через город Джанкой, расположенный на севере Крыма. Большая часть ее одноколейная, а ветка от Керчи до Джанкоя не электрифицирована.

"Более актуальный вопрос электрификации существующей железной дороги от Керчи к Джанкою", — сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, движение транзитных поездов через Джанкой дает стимул для развития северной части полуострова.

"Движение поездов через Джанкой имеет важное значение с точки зрения социально-экономического развития северной части Крыма", — подчеркнул Константинов.

Движение поездов по железнодорожной части моста в Крым из Краснодарского края было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года. Мост в Крым — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.