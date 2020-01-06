ЧЕЛЯБИНСК, 6 янв /ПРАЙМ/. Международному аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова в 2020 году ожидается присвоение третьей категории по стандартам ICAO, что позволит принимать самолеты при неблагоприятных погодных условиях, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным пресс-службы, 27 ноября 2019 года в аэропорту Челябинска открылся новый терминал внутренних авиалиний, отвечающий всем современным требованиям. Здесь есть четыре телетрапа, условия для приема и обслуживания маломобильных пассажиров, просторная комната матери и ребенка, лифты и эскалаторы. Кроме того, к лету 2020 года после реконструкции откроется обновленное здание международного терминала.

"Ожидается, что в 2020 году аэропорту будет присвоена третья категория ICAO (международной организации гражданской авиации)", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для соответствия данной категории в аэропорту будет установлен комплекс радио- и светового оборудования, современная и совершенная электроника.

Как сообщал ранее губернатор региона Алексей Текслер, присвоение челябинскому аэропорту третьей категории ICAO позволит принимать любые воздушные суда при любой погоде, причем аэропортов с такой категорией в России всего пять. Также он отмечал, что в следующем году ожидается увеличение пассажиропотока: если по итогам 2019 года аэропорт Челябинска обслужил около 1,7 миллиона человек, то с середины 2020 года эта цифра вырастет до 3,5 миллиона человек. Текслер говорил, что ожидается двукратный рост, "и такой потенциал есть благодаря инфраструктуре".

Как сообщал замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, общая цифра федерального финансирования реконструкции аэропорта только в транспортной части превысит 6 миллиардов рублей.