Международные авиалинии Украины проверяют информацию относительно крушения лайнера в Иране
КИЕВ, 8 янв /ПРАЙМ/. Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" проверяет информацию относительно крушения украинского лайнера в Иране, заявили РИА Новости в среду в справочной службе авиакомпании.
"Мы проверяем эту информацию", — сообщили в справочной.
Ранее сообщалось, что лайнер Boeing-737 Украинских авиалиний потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Он направлялся в Киев. По предварительной информации, причиной крушения стали технические неисправности.
https://1prime.ru/transport/20200108/830767307.html