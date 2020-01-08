КИЕВ, 8 янв /ПРАЙМ/. Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" проверяет информацию относительно крушения украинского лайнера в Иране, заявили РИА Новости в среду в справочной службе авиакомпании.

"Мы проверяем эту информацию", — сообщили в справочной.

Ранее сообщалось, что лайнер Boeing-737 Украинских авиалиний потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Он направлялся в Киев. По предварительной информации, причиной крушения стали технические неисправности.