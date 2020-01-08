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КАИР, 8 янв /ПРАЙМ/. Выживших на борту потерпевшего крушение в Тегеране украинского пассажирского самолета нет, сообщает иранское информагентство Tasnim со ссылкой на главу управления ЧС Ирана.

"Никто из тех, кто находился на борту, не выжил", — приводит агентство слова главы управления.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.

МИД Украины со ссылкой на предварительные данные авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сообщил, что пассажиры и экипаж самолета погибли.