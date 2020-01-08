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КИЕВ, 8 янв /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский из-за крушения украинского самолета в Тегеране прервал поездку в Оман и возвращается в Киев, сообщила в среду пресс-служба офиса главы украинского государства.

Интернет-издание "Страна.ua" 5 января сообщило, что Зеленский с семьей улетел отдыхать на побережье Оманского залива. Позже пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что глава государства с семьей за свои средства улетел в Оман, там у него запланирован ряд встреч.

"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.

МИД Украины подтвердил информацию о крушении, сославшись на данные Международных авиалиний Украины. Ранее Зеленский выразил соболезнования погибшим при крушении.