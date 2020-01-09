КИШИНЕВ, 9 янв /ПРАЙМ/. Новый владелец компании "Авиа Инвест" (Avia Invest), управляющей аэропортом Кишинева, Андрей Гончаренко сообщил в четверг, что готов судиться с властями Молдавии, если они будут настаивать на расторжении контракта о концессии.

Премьер Молдавии Ион Кику 3 января распорядился провести оценку инвестиционной деятельности компании "Авиа Инвест" и заявил, что если будут выявлены нарушения, то правительство может разорвать контракт о концессии кишиневского аэропорта.

"Заявления представителей исполнительной власти о якобы незаконности концессионного договора удивляют,… у меня не возникает сомнений в легитимности соглашения и наличии серьезных юридических аргументов для судебного разбирательства на мировой арене. Любые действия должностных лиц, противоречащие решениям судов,… будут оспариваться в международных судах", — говорится в сообщении Гончаренко, опубликованном на странице аэропорта Кишинева в Facebook.

Предприниматель отмечает, что готов привлечь ведущие мировые юридические компании. Он удивлен, что руководство страны готово начать судебную тяжбу с инвестором, вместо того, чтобы развивать инфраструктуру страны. Гончаренко надеется, что "будет налажен диалог с официальными лицами республики для реализации этого амбициозного инвестиционного проекта".

Решение о передаче в концессию аэропорта российскому консорциуму "Авиа Инвест" сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Оно предполагает инвестиции в размере 244,2 миллиона евро. Компания планировала увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, что может дать Молдавии, согласно приблизительным подсчетам, около 150 миллионов евро в год. В конце августа 2019 года новым владельцем компании "Авиа Инвест" и концессионером международного аэропорта Кишинева стал Натаниэль Ротшильд. В декабре Ротшильд передал право на концессию российскому предпринимателю Андрею Гончаренко.

В июне прошлого года парламент Молдавии создал комиссию, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы. Ее председатель Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева. Агентство публичной собственности в сентябре подало иск в суд против компании "Авиа Инвест", в котором просит аннулировать контракт о концессии аэропорта.