ЕРЕВАН, 9 янв /ПРАЙМ/. Намеченный на 12 января рейс из города Эрбиля — столицы Иракского Курдистана — в Ереван, отменен по решению авиаперевозчика, сообщили в четверг в комитете гражданской авиации Армении.

"Предусмотренный 12 января рейс UR Эрбиль-Ереван-Эрбиль отменен по инициативе самой авиакомпании", — говорится в сообщении, размещенном на странице комитета в Facebook.

Там же отмечается, что намеченный на 10 января рейс Armenia Airways по маршруту Ереван-Тегеран-Ереван будет осуществлен по расписанию.

Ранее представитель Armenia Airways сообщила РИА Новости, что авиакомпания продолжит полеты в иранскую столицу из Еревана. По ее словам, сейчас они выполняют четыре рейса в неделю, но в активный период, например весной, во время празднования иранского нового года – Новруза, полеты выполняются ежедневно, и даже дважды в день.

Пресс-секретарь ЗАО "Армения-Международные аэропорты" Сатеник Ованнисян, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что регулярные рейсы в Тегеран из Еревана осуществляет лишь Armenia Airways.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду. Погибли все бывшие на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Полеты гражданских самолетов США уже запрещены над значительной частью Ближнего Востока, в том числе над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, в связи с повышенной военной деятельностью и политической напряженностью на Ближнем Востоке. Китай заявил, что "внимательно следит" за воздушной безопасностью над Ираком и Ираном, но о приостановке полетов пока не уведомлял.