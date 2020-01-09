ТЕГЕРАН, 9 янв /ПРАЙМ/. Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде вновь отверг заявления о том, что украинский Boeing под Тегераном был сбит ракетой, и назвал неверной информацию, что ее обломки нашли рядом с самолетом.

"Эти слова совсем иррациональны", — сказал он в эфире телеканала IRIB TV2, комментируя озвученную версию, что самолет случайно был сбит ракетой.

На просьбу прокомментировать слухи о том, что рядом с самолетом были найдены обломки ракеты, он ответил: "Это не так. Возможно, в некоторых соцсетях пытаются эту тему раздуть".