КИЕВ, 10 янв /ПРАЙМ/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, Украина приложит все усилия для репатриации тел иностранных граждан, погибших при крушении Boeing 737-800 в Тегеране, как только получит запрос.

"Мы должны приложить все усилия, чтобы найти все тела и понять, кто они. Мы это уже сказали премьерам Швеции, Канады и всем причастным, что мы можем помочь. Мы поможем в репатриации тел, как только получил запрос от этих стран", — заявил Пристайко на брифинге в пятницу.

В среду рано утром вскоре после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.