КИЕВ, 10 янв /ПРАЙМ/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" находился в выделенном для него воздушном коридоре, ничто не указывало на то, что самолет в опасности.

"Мы анализировали коридор, по которому шел самолет. Даже коридор из международного аэропорта был на 100% правильным. Самолет придерживался коридора во время взлета из международного аэропорта, поэтому ничего не указывало на то, что самолет в опасности", — заявил Пристайко на брифинге в пятницу.

В среду рано утром вскоре после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.