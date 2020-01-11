По последним данным в катастрофе Boeing в Иране погибли не 63, а 57 канадцев - глава МИД
ВАШИНГТОН, 11 янв /ПРАЙМ/. По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
"Число жертв из Канады сейчас достигает 57 человек", — сказал он.
Его пресс-конференцию транслирует телеканал СВС.
По его словам, изучение документов и другой информации позволяет на сегодня говорить, что граждан Канады среди погибших не 63, как считалось ранее, а меньше.
По словам Шампаня, на сегодня власти Ирана выдали две визы представителям Канады, остальные визы ожидаются. Это позволит начать оказывать консульские услуги, принять участие в опознании и расследовании, добавил министр.
https://1prime.ru/transport/20200111/830779803.html