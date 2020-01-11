КИЕВ, 11 янв /ПРАЙМ/. МИД Украины направит Ирану ноту с перечнем всех последующих шагов, в том числе по урегулированию вопроса компенсаций за сбитый лайнер, сообщила в субботу пресс-служба украинского лидера Владимира Зеленского по результатам его телефонных переговоров с иранским президентом Хасан Рухани.

"Разговор состоялся по инициативе иранской стороны", — говорится в сообщении.

МИД Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций, сообщает пресс-служба.

"Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе", — говорится в сообщении.

Зеленский во время разговора также подчеркнул, что "экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летных правил и инструкций".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.