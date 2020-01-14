МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. РЖД планируют закупить 15 тысяч компьютеров с российским процессором "Эльбрус" на 1 миллиард рублей, следует из информации на портале госзакупок.

В документах к тендеру поясняется, что стоимость одного компьютера не должна превышать 72 тысячи рублей. Компьютеры также должны быть оснащены проводной клавиатурой, мышью и монитором с разрешением не менее Full HD. Срок поставки компьютеров — не позднее 25 мая 2020 года, срок исполнения договора — октябрь 2020 года.

Как следует из документов, компьютеры должны быть поставлены в 230 филиалов РЖД по России.