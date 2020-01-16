ХАБАРОВСК, 16 янв /ПРАЙМ/. Почти 2,2 миллиона пассажиров обслужили в Хабаровском аэропорту в 2019 году, что на 2,5% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба аэропорта в четверг.

"Пассажиропоток международного аэропорта Хабаровск вырос в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 2,5% и составил с учетом транзита 2 миллиона 195 тысяч пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на внутренних воздушных линиях пассажиропоток вырос на 3% — до 1,82 миллиона человек, на международных не изменился — 369 тысяч человек.

Сообщается, что на внутренних рейсах пассажиропоток увеличили компании "Россия", "Сибирь", Pegas fly, "Северный Ветер" (Nordwind), "НордСтар", "Хабаровские авиалинии", "АЗУР Эйр" и "ИрАэро". Маршрутная сеть чартерных международных направлений расширилась за счет рейсов на вьетнамский остров Фукуок авиакомпании "АЗУР Эйр" и китайский курорт Бэйдайхе авиакомпаний "Якутия" и "ИрАэро". Также из Хабаровска были возобновлены международные регулярные рейсы в Бангкок (Таиланд) авиакомпании "Сибирь" и турецкую Анталию авиакомпании "АЗУР Эйр".

Отмечается, что популярными были рейсы в Москву, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Иркутск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Красноярск, Якутск, Николаевск-на-Амуре. Среди зарубежных направлений — Сеул (Южная Корея), Камрань (Вьетнам), Пхукет (Таиланд) и Токио (Япония).

Сообщается также, что грузопоток аэропорта Хабаровск составил в 2019 году 21,5 тысячи тонн груза и почты. В 2019 году аэропорт обеспечил выполнение 22,2 тысячи взлетно-посадочных операций, превысив показатели прошлого года на 2,4%.

АО "Хабаровский аэропорт" – главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск им. Г. И. Невельского. Международный аэропорт Хабаровск – крупный авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий более 2 миллионов пассажиров.