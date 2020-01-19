ВАШИНГТОН, 19 янв /ПРАЙМ/. Канада предложила Ирану послать "черные ящики" сбитого украинского лайнера на Украину или во Францию, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Шампань встречался со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом в пятницу. В катастрофе лайнера погибли 176 человек, в том числе 57 граждан Канады и граждане Ирана, учившиеся и проживавшие в Канаде.

"Я сказал министру иностранных дел Ирана, что пожеланием Канады и координационной группы является, чтобы "черный ящик" был быстро отправлен либо на Украину, либо во Францию", — сказал Шампань журналистам в Виннипеге.

Его заявления транслировали местные телеканалы.