ВЛАДИВОСТОК, 21 янв /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" и его дальневосточная "дочка", авиакомпания "Аврора", в 2020 году проведут акцию ко Дню Победы по бесплатной перевозке ветеранов, сообщает региональный перевозчик.

"В 2020 году география праздничной акции охватывает все внутренние маршруты "Аэрофлота" в ДФО. Перевозка в рамках данной акции должна начинаться в период с 3 по 12 мая 2020 года. Билеты необходимо оформить в период с 14 апреля по 12 мая 2020 года включительно. Срок действия авиабилета, выданного по условиям проведения акции, — один месяц", — говорится в сообщении.

Акция распространяется и на рейсы под собственным коммерческим управлением "Авроры". Перевозка — с 1 по 31 мая 2020 года, продажа авиабилетов — с 14 апреля по 31 мая 2020 года.

Право бесплатного перелета в эконом-классе предоставляется ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые являются гражданами РФ, стран СНГ, Прибалтики, Грузии и/или постоянно проживают в одном из этих государств, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. На рейсах "Авроры" бесплатно могут полететь также "дети войны", родившиеся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Акция "Аэрофлота" впервые состоялась в 2001 году. За все время ее участниками стали более 90 тысяч человек.