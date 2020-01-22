МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. В международном аэропорту Внуково ведут обязательный санитарно-карантинный досмотр всех воздушных судов, прибывающих из Китая и Таиланда, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

"С целью недопущения завоза и распространения на территории Москвы случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, усилен санитарно-карантинный контроль в Международном аэропорту "Внуково", — говорится в сообщении.

"Организован обязательный санитарно-карантинный досмотр всех воздушных судов, прибывающих из КНР и Таиланда", — отмечает ведомство.