МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Шестнадцать рейсов досмотрено в аэропорту "Внуково" из-за вспышки коронавируса в Китае, пассажиров с заболеванием не выявлено, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

" 22.01.2020 досмотрено 16 рейсов, включая 1 борт из КНР (Нанкин), на котором находилось 341 пассажир и 12 членов экипажа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники санитарно-карантинного пункта поднимаются на борт самолета, где проводят дистанционную термометрию пассажиров и опрос членов экипажа для выявления больных с повышенной температурой тела, наличием респираторных симптомов. Повторная термометрия проводится в зале прилета с использованием стационарных тепловизоров.

"При проведении санитарно-карантинного контроля рейсов из КНР в Международном аэропорту "Внуково" жалоб на ухудшение самочувствия от пассажиров и членов экипажа не поступало. Лиц с повышенной температурой тела, наличием респираторных симптомов не выявлено", — добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавил, что приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в Международном аэропорту "Внуково".

"Руководству авиакомпаний аэропорта даны предложения об усилении дезинфекционного режима, проведению обучающего семинара для работников клининговых компаний, использованию установок для обеззараживания воздуха, уборки и проветривания салонов самолетов и проведению других противоэпидемических мероприятий", — заключили в ведомстве.