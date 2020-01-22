С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв /ПРАЙМ/. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, откуда госпитализировали пассажира из КНР, работал и продолжает работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, управляющая компания аэропорта "Пулково").

Ранее представитель городского управления Роспотребназора сообщал РИА Новости, что в среду в Петербурге был госпитализирован с подозрением на ОРВИ гражданин России, прилетевший из Шанхая и сам обратившийся к медикам. У него были выявлены одышка и температура около 38 градусов. Также в среду в инфекционную больницу доставили гражданина Китая, прилетевшего в Петербург из Пекина неделю назад. Представитель городского комитета по здравоохранению позднее сообщила, что коронавирусная инфекция не подтвердилась у гражданина Китая, который прибыл в Петербург из Пекина неделю назад, результаты обследования россиянина станут известны в четверг.

"Пресс-служба ВВСС сообщает, что, по предварительным данным Роспотребнадзора, у пассажира, прибывшего в Пулково 22 января из Китая и обратившегося в медпункт аэропорта, острая респираторная вирусная инфекция. В настоящее время проводятся дополнительные медицинские анализы", — говорится в сообщении.

Управляющая компания сообщает, что аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме.

"Роспотребнадзор проверяет пассажиров из КНР с помощью тепловизоров, которые позволяют выявить первые признаки инфекционных заболеваний. Аэропорт Пулково работал и работает в штатном режиме", — отмечается в сообщении.

Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.