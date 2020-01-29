МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Меры для предотвращения возможного распространения коронавируса приняты на ряде приграничных железных дорог на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги.

"На вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия", — говорится в сообщении.

Работники, контактирующие с пассажирами (кассиры, дежурные и другие), обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция специальными моющими составами, проведена ревизия вентиляционных систем, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Также медпункты дополнительно укомплектованы противоэпидемическими средствами. Организованы инструктажи с работниками поездных бригад.

Отмечается, что пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами. Также при отправлении пассажирам рассказывают о профилактике заболевания.

РЖД работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.