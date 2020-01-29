ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аврора", входящая в Группу "Аэрофлот", в 2019 году перевезла почти 1 миллион 648 тысяч пассажиров, информирует пресс-служба одного из ведущих воздушных перевозчиков Дальнего Востока.

"Авиакомпания "Аврора", входящая в Группу "Аэрофлот", подвела итоги производственной деятельности за прошлый год. В 2019 году компания перевезла 1 миллион 657 тысяч пассажиров", — говорится в документе.

По информации предприятия, за 12 месяцев прошлого года на внутренних линиях было перевезено 1,2 миллиона человек, почти 452 тысячи – на международных. При этом социально значимыми рейсами "Авроры" внутри Сахалинской области воспользовались около 108 тысяч пассажиров (рост по сравнению с 2018 годом составил 42%). "Аврора" в 2019 году выполнила более 25 тысяч рейсов, из них почти 19 тысяч – на внутренних воздушных линиях и более 6 тысяч – на международных направлениях. Пассажирооборот составил почти 2,4 миллиарда пассажирокилометров, а производственный налёт достиг показателя в 45 тысяч часов, грузопоток превысил 7 тысяч тонны.

По данным пресс-службы, на регулярной основе "Аврора" выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. Контрольный пакет (51%) АО "Аврора" принадлежит ОАО "Аэрофлот — российские авиалинии", 49% — правительству Сахалинской области.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил организовать авиакомпанию для Дальнего Востока, которую поручил создать президент России, на основе "Авроры".