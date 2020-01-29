ВЛАДИВОСТОК, 29 янв /ПРАЙМ/. Авиакомпании кроме Nord Star не отменяли рейсы из Приморья в КНР из-за распространения коронавируса в КНР, сообщил журналистам начальник отдела ГО ЧС Международного аэропорта Владивосток Борис Демин.

Ранее авиакомпания Nord Star отменила рейсы на Хайнань из Владивостока и ещё ряда городов РФ до 22 марта, до момента, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

"У нас работает ещё чартерная программа, они имеют право переноса, задержки рейсов. Пока таких фактов нет… Рекомендации не давались, считаем, что тех мер, которые принимаются, достаточно. Пока авиакомпании оценивают сами и с теми перевозчика и, которые заказывают эти рейсы. Пока больше таких предложений не было и переносов нет. Отмен и задержек из-за коронавируса нет", — сказал Демин.