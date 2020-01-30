СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв /ПРАЙМ/. США, вводя новые санкции, напоминают злопамятного беззубого пса, который скалится на прохожих от собственного бессилия, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

США ввели новые индивидуальные санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании "Гранд Сервис Экспресс", которая занимается железнодорожными перевозками пассажиров между материковой частью России и Крымом через Крымский мост. Среди прочих под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

"Ничего удивительного не происходит. Старая песня. Продолжение марлезонского балета. Причина — не только кризис жанра в США, но также углубление политического и экономического кризиса внутри страны. США напоминают склочного, злопамятного беззубого пса, от которого отвернулась вся стая, поэтому он скалится на прохожих. Они от бессилия вводят санкции, которые никакого значения для нас не имеют", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, США не хватает мужества и политического здравомыслия, чтобы вести диалог путем переговоров.

"Стиль правления США привел к тому, что они превращаются в анклав, который становится неинтересным всему мировому сообществу. Позиция России неизменна: Крым — это законная часть Российской Федерации и другой трактовки быть не может", — подчеркнул депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".