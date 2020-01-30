ВЛАДИВОСТОК, 30 янв /ПРАЙМ/. Еще три авиакомпании отменили рейсы в города Китая из Владивостока на ближайшие три-четыре недели, сообщил РИА Новости представитель Международного аэропорта Владивосток.

"Nine Air отменила рейсы в Иу до 19 февраля, "Аврора" — на Яньцзи до 28 февраля, Pegas Fly — на Яньцзи до 24 февраля", — сказал собеседник.

Как сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Аврора", все остальные рейсы из Дальнего Востока в Китай выполняются по графику.

Ранее авиакомпания Nord Star отменила рейсы на Хайнань из Владивостока и еще ряда городов РФ до 22 марта, до того момента, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.