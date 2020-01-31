МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. РЖД рассчитывают на сохранение и даже рост контейнерных перевозок из Китая, несмотря на информацию о планах Китая сократить субсидирование таких поездов, сообщил на брифинге замгендиректора компании Алексей Шило.

Журналисты поинтересовались, не ожидаются ли снижения контейнерных потоков из Китая в связи со слухами о планах китайского правительства сокращать меры поддержки контейнерных поездов.

"Какой-то либо целенаправленной, озвученной и зафиксированной программы по снижению субсидирования нет. Мы ее ощущаем, например, с точки зрения прекращения субсидирования порожних контейнеров. Они это сделали, это вообще с экономической точки зрения, наверное, правильно, что перевозки порожних контейнеров не субсидируются", — считает Шило. Поддержка перевозок в груженых контейнерах в Китае оказывается в виде субсидий со стороны государства точечно, если у одной провинции они субсидии убирают, они ее, как правило, дают какой-то другой.

"Более чем с 40 городами в Китае сегодня имеется выстроенная маршрутная сеть. Мы понимаем, что объем субсидий сокращается примерно на 10%, но тем не менее, в общих объемах снижения на 10% по груженой части мы не видим. То есть перевозки груженых контейнеров растут большими темпами", — отметил он.

РЖД видят своей задачей сделать качественный сервис с точки зрения маршрутной скорости, надежности и других параметров по приемлемой цене. "Многие грузоотправители, по нашим данным, которые уже либо не получают субсидии, либо получают ее в небольших количествах на этом маршруте остаются, потому что они четко понимают его преимущества", — рассказал Шило.

Таким образом, компании вместо того, чтобы везти груз из центрального Китая в порт и потом 40 дней – в порт в Европе, получают сервис, при котором маршрутная скорость 1150 километров в сутки, и вполне приемлемую цену. "То есть груза в самом контейнере на 1 миллион долларов, а цена перевозки этого "ящика" составляет 4,5 тысячи долларов. Если эти две вещи сопоставить, то становится понятно, что иногда выгоднее заплатить чуть дороже, но при этом гарантированно привезти свой груз точно и в срок в Европу своему европейскому потребителю. Поэтому мы пока закладываем во все планы, в том числе наших дочерних компаний, которые работают именно с китайскими направлениями, рост на уровне 10%", — резюмировал Шило.