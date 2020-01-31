МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. РЖД в 2019 году увеличили погрузку овощей, сахара, минералки и жмыха, сообщил на брифинге замгендиректора компании Алексей Шило.

Погрузка на сети РЖД, сообщала ранее компания, в 2019 году снизилась в целом на 0,9%. Однако Шило отметил, что по ряду интересных для компании грузов была отмечена положительная динамика.

"В прошлом году мы перевезли сахара на 14,2% больше, чем годом ранее. По многим из таких высокодоходных грузов, которые требовали большего качества сервиса нам удалось определенных успехов достичь. Связано это в том числе со снижением по основной номенклатуре — углю — у нас стало больше возможностей реализовывать различные продукты в европейской части страны", — сообщил Шило.

Погрузка овощей в 2019 году выросла на 58,5%. Замглавы РЖД объяснил этот рост рядом принятых мер. Среди них он привел новые правила перевозки скоропортящихся грузов, транспортировку овощей на особых условиях, когда клиент брал на себя определенные обязательства по подготовке вагонов, и такие перевозки осуществлялись в универсальном подвижном составе.

"Кроме того, мы достаточно активно занимаемся тарифной политикой, по плодоовощной продукции у нас достаточно много принято тарифных решений. Это, я так считаю, тоже повлияло. И в целом, как мне кажется, сейчас государственная политика в стране нацелена на то, чтобы повышать производство этой продукции и организовывать ее экспорт", — добавил Шило.

Погрузка мяса увеличилась на 2,1%, жмыха, который везется в основном не экспорт, — на 15,4%, продовольственных товаров — на 4,2%. Объясняя рост перевозок последнего из указанных грузов, Шило сообщил, что он во многом связан с работой компании с клиентами и министерством транспорта в части документов. Так, перевозки минеральной воды выросли на 12,2%, консервов – на 5,2%.