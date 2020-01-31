НОВОСИБИРСК, 31 янв /ПРАЙМ/. Авиакомпания iFly Airlines уведомила новосибирский аэропорт "Толмачево" об отмене своих февральских рейсов в Санью (остров Хайнань, Китай), сообщил РИА Новости в пятницу представитель авиаузла.

В понедельник российская авиакомпания IFly сообщила, что приостанавливает завоз российских туристов в Китай.

"Поступила телеграмма от авиакомпании iFly об отмене запланированных на февраль авиарейсов", — сказал собеседник.

По его словам, ближайшие прилеты планировались 10 и 13 февраля, а вылеты из Новосибирска в Санью 11 и 14 февраля.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.