ВЛАДИВОСТОК, 1 фев /ПРАЙМ/. Рейсы из Пхеньяна во Владивосток временно приостановили в рамках мер властей Северной Кореи по предотвращению заноса коронавируса, сообщает посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

Дипмиссия отмечает, что получила ноту МИД КНДР, в которой сообщается о дополнительных мерах безопасности. Закрытие рейсов — одна из них.

"На неопределенное время прекращается выполнение авиарейсов по маршруту Пхеньян — Владивосток — Пхеньян", — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.