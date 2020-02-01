МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Россия временно ограничивает движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках госграницы с Монголией, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут московского времени 1 февраля 2020 года временно ограничить движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с Монголией", — говорится в распоряжении.

Кроме того, МИДу России поручено уведомить Монголию, КНР, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией распоряжения, что предусмотренные меры обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.