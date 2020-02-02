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МОСКВА, 2 фев /ПРАЙМ/. Россия на фоне ситуации с коронавирусом с 3 февраля 2020 года приостанавливает движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, следует из сообщения РЖД.

С 31 января было приостановлено движение ряда пассажирских поездов и беспересадочных вагонов между Россией и Китаем за исключением курсировавших между Москвой и Пекином. В пятницу стало известно о двух первых случаях коронавируса в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. Россия временно ограничила движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках госграницы с Монголией.

"… в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР: поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования "Китайских железных дорог"; поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин; беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19", — говорится в сообщении РЖД.

Там отмечается, что беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск.

"Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат", — добавляется в сообщении.

Таким образом, с приостановкой движения указанных в воскресенье в сообщении поездов, пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем полностью прекращено.