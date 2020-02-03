МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Россия из-за ситуации с коронавирусом с 3 февраля 2020 года приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, сообщили РЖД.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Россия для предупреждения распространения инфекции приняла ряд мер. В частности, с 31 января ограничила движение через границы РФ с Китае на Дальнем Востоке. С этого же дня было приостановлено движение ряда пассажирских поездов и беспересадочных вагонов между Россией и Китаем за исключением курсировавших между Москвой и Пекином.

В пятницу стало известно о двух первых случая коронавируса в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая. РФ временно ограничила движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках госграницы с Монголией. РЖД в воскресенье сообщили, что "в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение" остальных курсировавших поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с Китаем.

В частности, это касается поезда № 3/4 Пекин – Москва формирования "Китайских железных дорог", поезда № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин и беспересадочных вагонов Москва – Пекин, курсировавших в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19. Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск.

Таким образом, с приостановкой движения указанных поездов пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем полностью прекращено. Пассажиры могут вернуть билеты в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, без удержания сборов и плат.

При этом грузовое железнодорожное сообщение между Россией и Китаем не останавливалось.