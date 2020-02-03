ВЛАДИВОСТОК, 3 фев /ПРАЙМ/. Дальневосточная "дочка" "Аэрофлота" авиакомпания "Аврора" временно отменяет рейсы Хабаровск – Харбин и Владивосток – Пекин, сообщает перевозчик.

"С 1 февраля 2020 года авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", в связи с решением правительства РФ отменяет выполнение международных рейсов в Китайскую Народную Республику: Хабаровск – Харбин и Владивосток – Пекин (и обратно). Данная мера вынужденная и продлится до отмены указания", — говорится в сообщении.

Пассажирам с оформленными билетами на бланках "Аэрофлота" с датой отправления не позднее 28 марта могут вернуть билеты или переоформить на новые. Также для пассажиров с оформленными билетами в/из Харбина разрешена замена пункта вылета/прилета на Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" через Москву.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 14,3 тысячи человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.