НОВОСИБИРСК, 3 фев /ПРАЙМ/. Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" из Екатеринбурга сел в Томске с неисправностью, теперь его эвакуируют со взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в томском аэропорту.

В парке компании самолеты Bombardier.

"В 05.46 (01.46 мск) при посадке в аэропорту Томск рейса авиакомпании "Руслайн" РГ 823 по маршруту Екатеринбург — Томск у воздушного судна возникла техническая неисправность. Воздушное судно остановилось на взлетно-посадочной полосе. Пассажиры и багаж были доставлены в аэровокзал", — говорится в комментарии.

По данным аэропорта, на борту находились 32 пассажира и три члена экипажа, пострадавших среди них нет.

По данным онлайн-табло аэропорта, прибытие и вылет всех самолетов из томского аэропорта задерживается.

"До окончания эвакуации воздушного судна со взлетно-посадочной полосы аэропорт закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Службы аэропорта занимаются эвакуацией самолета со взлетно-посадочной полосы. Авиакомпания направила резервное воздушное судно", — говорится в сообщении.