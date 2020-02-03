НОВОСИБИРСК, 3 фев /ПРАЙМ/. Стойка шасси частично разрушилась при посадке в Томске самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн", взлетно-посадочную полосу обследуют, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ранее в аэропорту Томска РИА Новости сообщили, что пассажирский самолет "Руслайна", выполняющий рейс из Екатеринбурга, сел с неисправностью, теперь его эвакуируют с взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.

"По предварительной информации, в 05.46 (01.46 мск) при совершении посадки в международном аэропорту Томск (Богашёво) имени Н. И. Камова у воздушного судна Bombardier CRJ-100 произошло частичное разрушение передней стойки шасси", — говорится в сообщении.

В прокуратуре подтвердили, что на борту находились 32 пассажира и четыре члена экипажа, они не пострадали.

"В связи с нахождением воздушного судна на взлетно-посадочной полосе аэродрома и необходимостью ее обследования до 11.00 (07.00 мск) работа аэропорта приостановлена. Начиная с 06.00 (02.00 мск), из него должны были вылететь семь рейсов. В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в здании аэровокзала", — сообщает ведомство.

Прилетающие в Томск самолеты пока направляются в новосибирский аэропорт "Толмачево". Томская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах пассажиров.