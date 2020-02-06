ВЛАДИВОСТОК, 6 фев /ПРАЙМ/. Попавшая под санкции США российская компания "Гудзон" из-за приостановки рейсов в КНР может репатриировать своих моряков, застрявших в Нингдэ, через автомобильный пункт пропуска в Приморье, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании по управлению флотом Олег Аникин.

Танкер "Патриот" задержали в КНР после того, как судовладелец задолжал за ремонт судна. Моряки обратились в СМИ и в профсоюз с просьбой помочь в репатриации. Также перед экипажем есть долги по зарплате. В компании "Гудзон", которой принадлежит судно, сообщили, что долги перед моряками вызваны санкциями США. Сообщалось, что экипаж планируют репатриировать в феврале. В четверг Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что через суд добивается решения о репатриации моряков из КНР и выплаты им долгов по зарплате.

"Прорабатывается вопрос — возможно, моряков будут возвращать через границу в районе Суйфэньхэ, мы связались по этому вопросу с консулом в Шанхае", — сказал Аникин.

По его словам, при этом в перспективе финансовая ситуация у компании частично нормализуется, и на судне "Патриот" в порту Нингдэ начинается ремонт.

"Компания собирается оплачивать экипажу зарплату и оставить его пока на время ремонта судна. Решение (оставлять моряков или везти на родину) будет принято до 14 февраля — до этого срока там не работают визовые службы, и к этой дате, возможно, что-то прояснится с вылетами в РФ, определимся, как у нас будет с деньгами. С консулом мы постоянно держим связь", — добавил Аникин.

Он также уточнил, что экипаж полностью обеспечен провизией и водой.

США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.