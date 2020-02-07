ГРОЗНЫЙ, 6 фев /ПРАЙМ/. Минтранс Чечни ужесточил контроль на въезжающем в республику общественном транспорте и за ввозимыми грузами из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил министр транспорта республики Рамзан Черхигов.

В четверг Черхигов провел совещание с руководителями транспортных предприятий по проблеме противодействия опасной инфекции. Он подчеркнул, что въезд в республику авиа- и железнодорожным транспортом полностью контролируется, приняты соответствующие санитарные меры, ведется проверка прибывающих с помощью тепловизоров. Сложнее контролировать перемещение людей и грузов общественным транспортом.

"Я потребовал ужесточить контроль на въезжающем в республику общественном транспорте и за перевозимыми грузами из соседних регионов", — заявил министр на совещании, запись которого размещена на его станице в Instagram. Он добавил, что работа по профилактике коронавируса будет вестись в тесном взаимодействии со специалистами управления Роспотребнадзора по Чечне. Министр подчеркнул, что запрещается перевозка общественным транспортом через административную границу граждан Китая, они могут заехать в регион лишь после соответствующих проверок. Не рекомендуется перевозить грузы и багаж даже через знакомых водителей и пассажиров.

Черхигов подчеркнул, что случаев проникновения коронавируса в республике не зафиксировано и принятые меры позволят обезопасить население республики от этой инфекции.

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Специалисты установили возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число умерших от коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.