МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Ространснадзор проведет внеплановую проверку по факту жёсткой посадки вертолета в Татарстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Вертолет Bell 407 в пятницу совершил жесткую посадку на лёд Камы в 6 километрах от берега, недалёко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека. Представитель экстренных служб Татарстана сообщал РИА Новости, что депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате ЧП. По данным МЧС, при жесткой посадке погиб один человек, двое пострадали. Вице-спикер Госдумы Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета.

"По авиационному происшествию с вертолётом в Татарстане. На месте работает заместитель начальника территориального управления госавианадзора по республике Татарстан. Установленным порядком будет проведена внеплановая проверка по факту авиационного события", — сказали агентству в пресс-службе ведомства.

В Росавиации ранее сообщали РИА Новости, что предварительной причиной жёсткой посадки вертолета в Татарстане могли стать плохие метеоусловия, ведомство сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин происшествия.

Кроме того, Приволжская транспортная прокуратура сообщала, что начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.