ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев /ПРАЙМ/. Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова объявило конкурс на поиск подрядчика по реконструкции участка трассы А-181 "Скандинавия" в Ленинградской области, начальная цена контракта составляет 13,7 миллиарда рублей, следует из данных сайта госзакупок.

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией. Реконструкция автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой на участке км 65+000 — км 100+000, Ленинградская область", — указывается в документе объект закупки.

Начальная цена контракта – 13,7 миллиарда рублей, финальный день подачи заявок – 25 февраля, победителя определят на следующий день.

Предполагается, что работы в рамках договора должны быть закончены 11 октября 2023 года.

Федеральная трасса "Скандинавия" — одна из трех дорог Ленинградской области, по которым реализуются автотранспортные связи Северо-Запада России со скандинавскими странами. Трасса была построена в период с 1984 по 1994 годы по старым нормативам. С начала 2000-х годов интенсивность движения на трассе увеличилась в три раза и достигла 22 тысяч автомобилей в сутки.