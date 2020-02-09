МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности возбуждено по факту аварийной посадки самолета в аэропорту города Усинска в Коми, сообщается на сайте СК РФ.

По предварительным данным следствия, пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Усинск, при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси. На борту воздушного судна было 94 пассажира и 6 членов экипажа. Все они были эвакуированы из воздушного судна.

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту аварийной посадки Боинг-737 в аэропорту города Усинска Республики Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.