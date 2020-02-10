С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Победа", вылетевший в Екатеринбург, вернулся в петербургский аэропорт "Пулково" из-за технической неисправности на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" (управляющая компания "Пулково").

"Десятого февраля экипаж рейса Санкт-Петербург — Екатеринбург (DP515 авиакомпания "Победа") доложил о технической неисправности на борту и решении вернуться в аэропорт оправления", — сказала собеседница агентства.

"Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки", — добавила она.

По словам собеседницы, пассажиры самолета высажены в терминал.

Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме.